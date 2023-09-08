Суд расторг брак Погребняка и его супруги

Суд в Москве расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги
Преображенский районный суд столицы расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги Марии Шаталовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Алиса Спирина.
«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительство детей», – сказала она, не уточнив других подробностей дела, так как затрагиваются интересы детей.
Однако, как стало известно Агентству «Москва», в рамках мирового соглашения место жительство детей определено с матерью. При этом супруги не делят имущество.
Пара поженилась в 2014 году и воспитывает троих сыновей. По данным СМИ, в апреле 2023 года Погребняк ушел из семьи.