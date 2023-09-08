Суд расторг брак Погребняка и его супруги

«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительство детей», – сказала она, не уточнив других подробностей дела, так как затрагиваются интересы детей.