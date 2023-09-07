Автор романа «Сердце пармы» будет судиться за бренд

Писатель Алексей Иванов собирается судиться с организациями, которые зарегистрировали торговый знак «Сердце пармы». Об этом в своем Telegram-канале написала его продюсер Юлия Зайцева.

Иванов собирается подать иск к ювелирной компании «Сереброника», производителю алкоголя «Пермалко» и официальному дилеру Toyota — Verra. Первые две зарегистрировали «Сердце пармы» для своей продукции, а последний запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор».

Зайцева отметила, что «Сереброника» не только назвала свою серию украшений «Сердце пармы», но и дала каждому отдельному изделию имена героев книги Иванова. Позднее, используя его роман, фирма провела презентацию в Москве, не спросив об этом автора. А через пару месяцев организация и вовсе подала заявку на регистрацию товарного знака.

«Я хочу добиться максимальных штрафов и огласки, чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения. Чтобы заставить циничных предпринимателей уважать талант и самоотверженность сотен российских авторов, которые без надежды на гонорар проводят ночи за письменными столами после рабочей смены», — добавила продюсер.

Зайцева сравнила ситуацию с «беспределом девяностых». Если суд не встанет на сторону Иванова, то самому писателю придется платить компаниям за право свободно использовать свой роман. Она считает, что авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, а регуляторы должны проверять заявки компаний от отклонять их, если они совпадают с названиями популярных книг.