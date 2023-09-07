Аль Пачино расстался с возлюбленной спустя три месяца после рождения сына

Актер Аль Пачино и его возлюбленная Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына. Об этом сообщает The Blast со ссылкой на источник из окружения пары.
По его словам, Нур Альфаллах подала документы в соответствующие органы в Лос-Анджелесе, чтобы добиться полной опеки над трехмесячным сыном.
«В своем заявлении девушка требует полной физической опеки над ребенком с предоставлением встреч актеру. Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволит ему участвовать в принятии важных решений, таких, как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии», — цитирует издание слова инсайдера.
Источник добавил, что Нур Альфаллах намерена взыскать с Аль Пачино алименты на сына. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.
«В Калифорнии суд должен официально установить родителей и доход обеих сторон, прежде чем выносить решение об алиментах. Очевидно, что в этой ситуации Аль Пачино будет платить ежемесячную сумму, учитывая, сколько денег он зарабатывает в год», — уточнил инсайдер.
16 июня 83-летний Аль Пачино и 29-летняя Нур Альфаллах стали родителями мальчика. Это четвертый ребенок Аль Пачино и первый у пары. У актера, который никогда не был женат, есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 22-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.