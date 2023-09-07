Аль Пачино расстался с возлюбленной спустя три месяца после рождения сына

Актер Аль Пачино и его возлюбленная Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына. Об этом сообщает The Blast со ссылкой на источник из окружения пары.

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По его словам, Нур Альфаллах подала документы в соответствующие органы в Лос-Анджелесе, чтобы добиться полной опеки над трехмесячным сыном.

«В своем заявлении девушка требует полной физической опеки над ребенком с предоставлением встреч актеру. Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволит ему участвовать в принятии важных решений, таких, как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии», — цитирует издание слова инсайдера.

Источник добавил, что Нур Альфаллах намерена взыскать с Аль Пачино алименты на сына. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.

«В Калифорнии суд должен официально установить родителей и доход обеих сторон, прежде чем выносить решение об алиментах. Очевидно, что в этой ситуации Аль Пачино будет платить ежемесячную сумму, учитывая, сколько денег он зарабатывает в год», — уточнил инсайдер.