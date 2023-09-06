Резидент Comedy Club рассказал о драках на КВН из-за шуток

Юморист Демис Карибидис рассказал, что во время своего участия в КВН ему приходилось драться за шутки. Историей об этом он поделился в интервью Карену Адамяну.

По словам Карибидиса, на КВН он неоднократно сильно спорил с редакторами при обсуждении с ними шуток для выступления. И иногда разборки доходили до драк, отметил он.

«Были редакторы, с которыми я ругался, спорил не по-детски просто. Я хватался с редакторами, бывало. Они говорили: "Вычеркивай эту шутку, она несмешная". Я отвечал: "Нет, я не буду ее убирать. Ты знать-не знаешь, что такое смешно, а что нет"», — поделился юморист.

Карибидис добавил, что редакторы могли убрать 15 минут эфирного материала его команды и в таких ситуациях он обращался за помощью к руководителю КВНа Александру Маслякову.