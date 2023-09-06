Жена Элвиса Пресли опровергла секс с певцом в возрасте 14 лет

«Люди думают: "О, это был секс". Нет, это не так. У меня никогда не было с ним секса в таком возрасте. Он был очень добрым, очень мягким, очень любящим, но он также уважал тот факт, что мне было всего 14 лет. Мы были едины в своих мыслях, и такими были наши отношения», — поведала Пресли.