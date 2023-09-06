Сын Ширвиндта уехал из Москвы

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия рассказала о продаже квартиры на Патриарших прудах и переезде за город, так как больше «не хочет жить в модном районе». Об этом пишет PROZVEZD.

По данным издания, сын актера Александра Ширвиндта помог жене упаковать и погрузить в машину вещи и вместе с ней уехал из столицы.

«В данный момент в связи с отъездом из Москвы я прощаюсь со своими установками по отношению к пространству, обществу и вещам», - рассказала жена Ширвиндта.

Она подчеркнула, что больше не хочет «жить в "модном районе", носить "трендовые вещи" и общаться с людьми, с которыми "нужно и полезно общаться"».

Ранее Михаил Ширвиндт стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел 140 тыс. рублей человеку, который представился его другом, рассказал, что попал в тяжелую ситуацию и попросил выручить.