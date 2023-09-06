Звезда Comedy Club вспомнил, как дрался с редакторами КВН

Комик и актер Демис Карибидис признался в интервью с блогером Кареном Адамяном, что часто спорил с редакторами из КВН.
Карибидис отметил, что порой конфликты доходили до драк. Артист вспомнил, как спорил из-за того, что его шутки пытались убрать из номера.
«Они говорили: «Вычеркивай эту шутку». Я говорил, что не буду. «Она несмешная». Я говорю: «Ты вообще не можешь такое говорить. Ты знать не знаешь, что смешно, а что несмешно», — поделился шоумен.
По словам Карибидиса, его команде могли убрать 15 минут эфирного материала. В такие моменты он обращался руководителю КВН Александру Маслякову.
«Я брал телефон, потому что мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: «Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть». Он отвечал: «Так, все. Не пыли, пересоберите, как хотите. Завтра покажите редакторам». Мы показывали редакторам, нас возвращали обратно», — рассказал комик.
Карибидис уточнил, что были и «крутые редактора», от которых он многому научился. К примеру, Андрей Чивурин и Михаил Марфин.
Демис Карибидис выступал в КВН в командах «Руссо туристо», «Краснодарский проспект» и «БАК». После КВН артист стал участником шоу Comedy Club.