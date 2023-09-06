Звезда Comedy Club вспомнил, как дрался с редакторами КВН

«Я брал телефон, потому что мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: «Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть». Он отвечал: «Так, все. Не пыли, пересоберите, как хотите. Завтра покажите редакторам». Мы показывали редакторам, нас возвращали обратно», — рассказал комик.