Бывшая возлюбленная Канье Уэста появилась на публике обнаженной

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс стала гостьей первого показа Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия опубликовал Page Six.

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5 сентября в Нью-Йорке стартовала Неделя моды, которая открылась показом новой коллекции молодежного бренда Pretty Little Thing, созданной в коллаборации с супермоделью 90-х Наоми Кэмпбелл. 33-летняя Джулия Фокс пришла на показ практически обнаженной. Бывшая возлюбленная Канье Уэста позировала фотографам в нижнем белье из металлических цепей, поверх которого был накинут черный кожаный плащ. Образ актрисы дополнил экстравагантный макияж с акцентом на черную помаду.

Джулия Фокс — модель, актриса и любительница откровенных и эпатажных нарядов. В 2022-м стало известно о том, что Фокс встречается с бывшим мужем Ким Кардашьян, рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, рэпер — в Лос-Анджелесе.

После расставания Джулия Фокс заявила, что роман с рэпером не лучшим образом сказался на ее карьере.