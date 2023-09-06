Вдова и дети Юрия Шатунова пришли на открытие его памятника с охраной

Юра научил нас всех любить жизнь через свои песни. Сегодняшний день я расцениваю как праздник. Потому что сегодня день его рождения. Он многое успел, оставил много прекрасных песен и подарил жизнь двоим замечательным детям. Он очень скептически относился при жизни к любым своим изображениям, но думается, что памятник ему бы понравился, — сказал режиссер Александр Игудин, который долгое время сотрудничал с Шатуновым.