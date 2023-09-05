Самбурская решила распродать свои наряды на 1,3 млн рублей

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская начала распродавать свои поношенные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость предлагает к покупке 41 предмет гардероба, за которые в целом она намерена получить 1,317 миллиона рублей. При этом самым дорогим нарядом оказалось платье, которое звезда оценила в 101,19 тысячи рублей. Также в список вошли босоножки, цена которых составляет 99 тысяч рублей.

Помимо этого, Самбурская продает и более дешевые вещи. Среди них — мини-юбка за семь тысяч рублей.