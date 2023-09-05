Популярный комик раскрыл отношение участников КВН к Маслякову

Популярный комик, участник шоу Comedy Club Демис Карибидис раскрыл отношение участников КВН к руководителю телеигры Александру Маслякову. В интервью журналисту Карену Адамяну, доступном на YouTube, он рассказал, что Маслякова любили все молодые кавээнщики.

Карибидис назвал одним из главных навыков Маслякова умение влюблять в себя участников КВН.

«Все молодые кавээнщики очень сильно любили Александра Васильевича, хотели всегда показать ему, насколько они стараются», — отметил комик.

Юморист также добавил, что руководитель телеигры всегда был справедливым и умел разглядеть талант в участниках КВН.

«Масляков всегда видел талантливых людей на сцене. Он мог что-то подправить, сказать, что что-то грязновато, что что-то лучше убрать. (...) Я от Маслякова никогда не слышал необоснованных обвинений в чем-то», — высказался он.

Ранее Карибидис, вспоминая о годах, когда играл в КВН, описал это время словами «денег нет, еды нет». По словам комика, для него в КВН самой главной целью было само выступление на сцене перед зрителями и получение энергии от них.