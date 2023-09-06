Панин* впервые вышел на связь после задержания в Эстонии

Актер Алексей Панин* в разговоре с Telegram-каналом Baza впервые прокомментировал свое задержание в Эстонии после пьяного дебоша.
«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию, и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», — рассказал Панин.
Он признал «долю своей вины» в случившемся, однако выразил мнение, что эстонцы поступили «непорядочно», когда вызвали полицию. По словам артиста, он действительно приехал ночью в таллинский публичный дом, чтобы купить алкоголь. Однако Панин заверил, что не дебоширил. Артист также пожаловался, что из-за этой ситуации пропустил два рейса в Париж.
Актера Алексея Панина* задержали в Эстонии
11 августа прокуратуре Москвы было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.
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