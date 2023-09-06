Панин* впервые вышел на связь после задержания в Эстонии

«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию, и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», — рассказал Панин.

Он признал «долю своей вины» в случившемся, однако выразил мнение, что эстонцы поступили «непорядочно», когда вызвали полицию. По словам артиста, он действительно приехал ночью в таллинский публичный дом, чтобы купить алкоголь. Однако Панин заверил, что не дебоширил. Артист также пожаловался, что из-за этой ситуации пропустил два рейса в Париж.