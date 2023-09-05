Тюльпанова раскрыла сумму алиментов от Кержакова

Экс-возлюбленные футболистов часто говорят о мизерных алиментах. Алана Мамаева, например, без конца упрекает бывшего мужа Павла в том, что денег, которые он ежемесячно выплачивает сыну, не хватает даже на стоматолога. А Милана Тюльпанова, экс-супруга Александра Кержакова, немного усмирила пыл и, в отличие от коллеги по несчастью, перестала возводить эту тему в культ — по крайней мере, в личном блоге.

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Тем не менее сумма алиментов интересует многих, кто следил за громким разводом супругов, а Милана и не прочь лишний раз ее назвать, особенно когда спрашивают. Блогерша уже однажды озвучивала, сколько Кержаков платит шестилетнему сыну Артемию.

Но с тех пор ситуация изменилась в пользу Миланы и ее наследника. Сейчас спортсмен выплачивает не десять тысяч рублей ежемесячно, а все сорок, рассказала она KP.RU. Связано это с тем, что футболист теперь официально трудоустроен — возглавляет сербский клуб «Спартак».

А вот общаться с сыном Кержаков, по словам Миланы, больше не стал. «Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, это было давно, мне кажется, прошлым летом», — рассказала она. И это при том, что в начале бракоразводного процесса футболист порывался забрать Артемия себе. Но Милана уверена, что мотив у Александра был вовсе не благородный:

«Думаю, что это было просто из-за ментальной порочности человека, желание сделать плохо и больно, подавить, раздавить меня как личность, унизить в глазах общества».

Напомним, что в июне прошлого года Кержаков женился в третий раз. После очередной свадьбы Милана рассказала Super, что спортсмен не принимает участия в жизни Артемия, мотивируя это отсутствием средств и жилплощади.