Критиковавший СВО Шепелев получил собственное шоу на «Россия 1»

Телеведущий Дмитрий Шепелев получил собственное шоу на телеканале «Россия 1» после критики российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Абзац».

В своих соцсетях Шепелев рассказал, что новая программа связана с животными — в ней расскажут про домашних и не очень питомцев и их знаменитых хозяев. Также в студии появятся опытные специалисты: кинологи, зоологи, зоопсихологи, фелинологи и даже эксперты по зоомоде. Премьера шоу «В кругу друзей» должна состояться на телеканале уже 9 сентября.

При этом полтора года назад Шепелев в своих социальных сетях критиковал действия России на Украине. В частности, он признавался, что ему стыдно перед украинцами за начало спецоперации.