Критиковавший СВО Шепелев получил собственное шоу на «Россия 1»

Шепелев получил собственное шоу на «Россия 1» после критики спецоперации
Телеведущий Дмитрий Шепелев получил собственное шоу на телеканале «Россия 1» после критики российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Абзац».
В своих соцсетях Шепелев рассказал, что новая программа связана с животными — в ней расскажут про домашних и не очень питомцев и их знаменитых хозяев. Также в студии появятся опытные специалисты: кинологи, зоологи, зоопсихологи, фелинологи и даже эксперты по зоомоде. Премьера шоу «В кругу друзей» должна состояться на телеканале уже 9 сентября.
При этом полтора года назад Шепелев в своих социальных сетях критиковал действия России на Украине. В частности, он признавался, что ему стыдно перед украинцами за начало спецоперации.
Напомним, что весной 2022 года СМИ сообщали, что телеведущий решил покинуть Россию вместе со своим сыном. Однако позднее Шепелев опровергал эту информацию, подчеркивая, что не собирается оставлять работу и место проживания.