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Дочь Даны Борисовой подарила телеведущей ожерелье «биполярка»

Телеведущая Дана Борисова похвасталась в Instagram подарком от дочери Полины.

Дочь Даны Борисовой подарила телеведущей ожерелье «биполярка»
© danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Дочь Борисовой презентовала телеведущей ожерелье с надписью "биполярка" в радужных цветах. Звезда отметила, что отправилась в новом украшении на съемки. При этом у телеведущей также началось сильное раздражение на лице, однако она не беспокоится из-за этого.

"Сегодня я самая красивая. Выезжаю на кастинг нового проекта. Полностью оригинального и необычного. Гример справится", - заключила звезда.

Борисова не раз рассказывала о своих проблемах с психикой. Несколько лет назад телеведущей диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Звезда отмечала, что обострения у нее случаются весной и осенью.

В июле Борисова пожаловалась на ухудшение ментального самочувствия. Она рассказывала, что в тот период у нее стремительно нарастали приступы биполярного расстройства. По словам телеведущей, за ее улыбкой часто скрываются страх, депрессия и безнадежность.

Борисова воспитывает 15-летнюю дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

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