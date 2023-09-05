Дочь Даны Борисовой подарила телеведущей ожерелье «биполярка»

Телеведущая Дана Борисова похвасталась в Instagram подарком от дочери Полины.

© danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Дочь Борисовой презентовала телеведущей ожерелье с надписью "биполярка" в радужных цветах. Звезда отметила, что отправилась в новом украшении на съемки. При этом у телеведущей также началось сильное раздражение на лице, однако она не беспокоится из-за этого.

"Сегодня я самая красивая. Выезжаю на кастинг нового проекта. Полностью оригинального и необычного. Гример справится", - заключила звезда.

Борисова не раз рассказывала о своих проблемах с психикой. Несколько лет назад телеведущей диагностировали биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром. Звезда отмечала, что обострения у нее случаются весной и осенью.

В июле Борисова пожаловалась на ухудшение ментального самочувствия. Она рассказывала, что в тот период у нее стремительно нарастали приступы биполярного расстройства. По словам телеведущей, за ее улыбкой часто скрываются страх, депрессия и безнадежность.