Rolling Stones впервые за 18 лет анонсировала новый альбом

Рок-группа The Rolling Stones выпустит новый студийный альбом 20 октября. Об этом солист группы Мик Джаггер объявил в эфире программы ведущего Джимми Фэллона , которая транслировалась в YouTube .

Зашифрованный анонс

"Наша дружелюбная команда гарантирует вам наслаждение (I Can't Get No Satisfaction, песня 1965 года - прим. ТАСС). Когда вы скажете Gimme Shelter (песня 1969 года), мы починим ваши разбитые (Shattered - песня 1978 года) окна", - говорится в тексте. Внизу указан телефон и ссылка на вебсайт. Перейдя по ней можно было попасть на страницу с тем же объявлением и написать в компанию Universal Music Group и заявить о своем интересе к будущей пластинке.