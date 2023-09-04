Отар Кушанашвили заявил, что Алексей Панин "обречен"

Журналист и блогер Отар Кушанашвили на YouTube-шоу «Охуехавшие» выразил мнение, что актеру Алексею Панину недолго осталось жить.
«Тьфу-тьфу-тьфу меня на язык. У него иммунитет хороший, но, даже несмотря на это, вид предлетальный. Он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — отметил Кушанашвили.
Затем они с соведущей порассуждали, что стало причиной такого состояния и внешнего вида артиста. Кушанашвили отверг предположение, что виной всему — наркотики. Он считает, что Панин пришел к такому итогу из-за злоупотребления алкоголем.
«Это не наркотики. Я думаю, это алкоголь в чистом, голом, дистиллированном виде и в промышленных масштабах <...> Страшное будущее, недолгое по времени. Он самолично разрушил себя и свою жизнь», — высказался блогер.
При этом Кушанашвили вспомнил, что в свое время считал Панина своим товарищем и переживал за его здоровье.