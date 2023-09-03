Ярмольник получил приз за вклад в развитие еврейского кино в России

Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник получил приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России на торжественной церемонии открытия восьмого Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Я возглавляю общественный совет еврейского кинофестиваля, у нас есть традиция ежегодного вручения приза за вклад в развитие еврейского кино. Я думаю, что выбор общественного совета понятен - Леонид Исаакович Ярмольник, - объявил президент Федерации еврейских общин России, председатель общественного совета МЕКФ раввин Александр Борода, вручая награду. - Это серьезная премия и заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе".

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Ярмольник, который в этом году также возглавил жюри конкурса игровых полнометражных фильмов МЕКФ, получая награду, в шутку отметил, что является одним из самых крупных специалистов среди артистов российского кинематографа, которые могут воплощать евреев на экране - в частности, в фильмах "Одесса" и "Стиляги" Валерия Тодоровского, "Трудно быть богом" Алексея Германа.

"Замечательно, что состоялся этот фестиваль, потому что сегодня особенное время, когда хочется понять, о чем люди думают, о чем думают художники, особенно кинематографисты, потому что кино - самый массовый вид искусства, и, может быть, кино поможет как-то сегодня изменить ситуацию этому сошедшему с ума миру", - сказал артист.

Специальный приз имени выдающегося продюсера и документалиста Якова Каллера за лучший российский фильм года на еврейскую тематику, который также традиционно вручают на церемонии открытия МЕКФ, получила картина "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка.

Московский еврейский кинофестиваль в этом году открылся российской премьерой военной драмы израильского режиссера Гая Наттива "Голда. Судный день" с британской актрисой Хелен Миррен в роли Голды Меир - первой женщины премьер-министра Израиля. Мировая премьера фильма состоялась на 73-м Берлинском кинофестивале.

Программа МЕКФ

Всего в программе фестиваля представлено более 40 картин из девяти стран, зрители увидят документальные и игровые полнометражные и короткометражные фильмы.

"Вы увидите фильмы из Франции, Израиля, США, Великобритании, Германии, России, Румынии, Венгрии, Гватемалы, Бельгии и Швейцарии. Всего 46 фильмов, из них 12 художественных полнометражных, 11 полнометражных документальных и 23 короткометражных фильма. Программе очень разнообразная, очень красочная", - сказал генеральный продюсер МЕКФ Егор Одинцов, отметив, что почти все картины из программы будут показаны в России впервые и увидеть их можно будет только в дни фестиваля.

Так, в основной конкурс игровых полнометражных фильмов вошли, в частности, военная драма "Образ победы" (режиссер Ави Нешер, Израиль), "Соседи" (режиссер Мано Халил, Швейцария, Франция), историческая драма "Июнь, нулевое число" (режиссер Джейк Пэлтроу, Израиль, США), мультфильм "Секреты моего отца" (режиссер Вера Бельмон, Франция, Бельгия).

Помимо кинопоказов на фестивале пройдет образовательная программа, участников ждут встречи с режиссерами и авторами картин. На закрытии МЕКФ зрителям покажут премьерные три эпизода сериала "Бедные Абрамовичи" режиссера Ильи Фарфеля.