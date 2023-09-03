Актер Александр Носик впервые стал отцом в 51 год

Александр Носик в личном блоге рассказал о важнейшем событии в своей жизни. У 51-летнего актера родился первый ребенок.

Звезда сериалов «Тайны следствия» и «Возвращение Мухтара» сообщил, что супруга родила ему девочку, однако никаких подробностей раскрывать не стал, - рассказывает «Комсомольская Правда».

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек!» — написал новоявленный отец в соцсети.