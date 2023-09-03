Актер Александр Носик впервые стал отцом в 51 год

Александр Носик на 52-м году жизни впервые стал отцом
Александр Носик в личном блоге рассказал о важнейшем событии в своей жизни. У 51-летнего актера родился первый ребенок.
Звезда сериалов «Тайны следствия» и «Возвращение Мухтара» сообщил, что супруга родила ему девочку, однако никаких подробностей раскрывать не стал, - рассказывает «Комсомольская Правда».
«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье - на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек!» — написал новоявленный отец в соцсети.
Носик женат вторым браком. Его первой супругой стала юристка Ольга фон Зингер, с которой он развелся в 2017 году. О второй жене артиста ничего неизвестно, кроме того, что она моложе Александра.
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