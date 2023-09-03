Стали известны подробности ограбления Рутберг

Накануне в центре Москвы грабители проникли в квартиру артистки театра им. Е. Вахтангова Юлии Рутберг. Предположительно, кража был заранее спланированной – злоумышленники знали, что хозяева отсутствуют. Рутберг была на гастролях в Иркутске, а ее 85-летняя мама с другими родственниками находилась на даче.

Кроме того, возможно, воры знали, что в квартире хранится значительная сумма денег – их добычей стали драгоценности, два миллиона рублей и семь тысяч евро. Журналисты «Московского комсомольца» обратились за комментариями к пострадавшей актрисе.

«Я подтверждаю, что это произошло. Мама и дети приехали с дачи и обнаружили. Я на гастролях, прямо сейчас иду гримироваться, играть спектакль. То, что случилось, ужасно, жить в этой мерзости я не хочу», - ответила Рутберг.