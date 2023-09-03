Кожевникова объяснила почему не оформляет брак официально

Мария Кожевникова уже больше десяти лет счастливо живет со своим гражданским супругом Евгением Васильевым. У пары трое детей и они ждут четвертого малыша. В 2013 году Евгений и Мария обвенчались в Свято-Николаевском соборе во Франции.

При этом пара идти в ЗАГС в России не собирается, - пишет портал popcake.tv.

«На Руси все только венчались. Перед Богом больше ответственности», — утверждает звезда сериала «Универ».