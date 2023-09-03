Кожевникова объяснила почему не оформляет брак официально
Мария Кожевникова уже больше десяти лет счастливо живет со своим гражданским супругом Евгением Васильевым. У пары трое детей и они ждут четвертого малыша. В 2013 году Евгений и Мария обвенчались в Свято-Николаевском соборе во Франции.
При этом пара идти в ЗАГС в России не собирается, - пишет портал popcake.tv.
«На Руси все только венчались. Перед Богом больше ответственности», — утверждает звезда сериала «Универ».
Сейчас артистка занята воспитанием сыновей и восстановлением здоровья. Звезда «Универа» пытается избавиться от лишнего веса. Она признавалась, что физические нагрузки травмировали ее в детстве, поэтому вместо спортивных занятий она практикует длительные прогулки и правильное питание.
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