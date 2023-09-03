Актер Александр Носик впервые стал отцом

Актер Александр Носик сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые стал отцом.

По словам Носика, у него родилась дочь. Имя малышки неизвестно. Актер заявил, что не будет давать больше никаких подробностей. Звезда признался, что очень счастлив пополнению в семье.

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такой большой, такой очаровательный и важный человечек!» — написал артист.

Носик был женат дважды. Его первой супругой стала юристка Ольга фон Зингер, с которой он развелся в 2017 году. О второй жене артиста ничего неизвестно.

Носик наиболее известен по роли Артема Колосова в сериале «Возвращение Мухтара». В его фильмографии более 50 ролей. Он снимался в таких проектах, как «Ералаш», «Каменская», «Спецназ», «Большая прогулка», «Стрелок».