Собчак запретила шутки про третье сентября
Ксения Собчак заявила, что шутки и мемы про третье сентября (речь идет об одноименном хите Михаила Шуфутинского) давно перестали быть смешными и потребовала у подписчиков не использовать их больше.
В Телеграм - канале она написала:
«Я запрещаю шутки про третье сентября, это НЕ СМЕШНО, они всех уже ДОСТАЛИ, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь»
Журналистка Ксения Собчак приобрела нейрографическую картину за 3 млн рублей. Об этом сообщает АртМосковия. Изначально стоимость работы Анастасии Анисимовой составляла 50 тыс. рублей, но в результате спонтанного аукциона Собчак заплатила за рисунок 3 млн.
Рамблер: главные новости