Мамаева высказалась о результатах раздела имущества с экс-супругом
Алана Мамаева считает, что Павел Мамаев специально переоформил часть имущества на своих родителей, чтобы оно не фигурировало при разделе с бывшей супругой. Это московские квартиры в районе Хамовники, на Цветном бульваре, три дома недалеко от Киевского шоссе, два машиноместа, помещение на Никольской улице и автомобиле Lexus. Все это было оценено на 478 миллионов рублей, - пишет СтарХит.
Накануне Пресненский суд Москвы завершил разбирательства по делу Мамаевых. Алана должна выплатить Павлу около трех миллионов рублей, при этом она осталась владелицей квартиры и машины.
«Делил не имущество нажитое в браке, а только квартиру, в которой живу я с детьми и мои машины. А вот про все остальное он мифическим образом забыл, судорожно переоформляя все на родителей, как крыса», — резюмировала Алана.
Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.
В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.