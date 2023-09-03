Мамаева высказалась о результатах раздела имущества с экс-супругом

Алана Мамаева считает, что Павел Мамаев специально переоформил часть имущества на своих родителей, чтобы оно не фигурировало при разделе с бывшей супругой. Это московские квартиры в районе Хамовники, на Цветном бульваре, три дома недалеко от Киевского шоссе, два машиноместа, помещение на Никольской улице и автомобиле Lexus. Все это было оценено на 478 миллионов рублей, - пишет СтарХит.

Накануне Пресненский суд Москвы завершил разбирательства по делу Мамаевых. Алана должна выплатить Павлу около трех миллионов рублей, при этом она осталась владелицей квартиры и машины.

«Делил не имущество нажитое в браке, а только квартиру, в которой живу я с детьми и мои машины. А вот про все остальное он мифическим образом забыл, судорожно переоформляя все на родителей, как крыса», — резюмировала Алана.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.