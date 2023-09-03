Награду кинофестиваля вместо Тереховой вручили ее дочери

«Спасибо, люди сердечные, за любовь к маме, за вашу память. Эти кадры, конечно, меня растрогали, хотя я их знаю наизусть, как и все мамины фильмы. Мама совершенно необыкновенный человек, она чудо, настоящее чудо. Если честно, маму не очень баловали наградами, но я ей все привезу и покажу», - сказала Анна.