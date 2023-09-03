Награду кинофестиваля вместо Тереховой вручили ее дочери
Маргарита Терехова уже несколько лет страдает болезнью Альцгеймера, поэтому на открывшемся в Анапе кинофестивале награду имени Павла Луспекаева «Госпожа удача» вместо нее получала дочь Анна.
Как рассказывает «Московский Комсомолец», церемония получилась торжественной и вместе с тем трогательной. Перед тем как Анна вышла на сцену, были показаны кадры из фильмов, в которых снималась ее знаменитая мама.
«Спасибо, люди сердечные, за любовь к маме, за вашу память. Эти кадры, конечно, меня растрогали, хотя я их знаю наизусть, как и все мамины фильмы. Мама совершенно необыкновенный человек, она чудо, настоящее чудо. Если честно, маму не очень баловали наградами, но я ей все привезу и покажу», - сказала Анна.
41-летний сын 80-летней советской и российской актрисы Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, оставил свою семью и мать и уехал жить в Европу.
Известно, что Александр отправился искать себя за границей, так как не нашел свое место в России.