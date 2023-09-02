Руководство Алма-Аты назвало причину отмены концерта Галкина*

Максим Галкин* собирался дать два концерта в Казахстане - в Алма-Ате и в Астане. Оба были отменены. По этому поводу юморист опубликовал в микроблоге гневный пост, в котором обвинил местные власти в предвзятом отношении, - пишет «Комсомольская Правда».

Гани Майлибаев, глава Управления культуры города Алма-Аты, объяснил, что график всех мероприятий во Дворце республики составляется заранее. А организаторы концерта не заключили официальный договор, но при этом уже начали продавать билеты, что является нарушением закона. Эта информация размещена на казахстанском сайте Zakon.kz.

«Даты, которые они просили, заняты другими мероприятиями. Кроме того, они официально не заключили договор и начали продажу билетов. Этого делать нельзя», - рассказал Гани Майлибаев

Концерт возможно будет провести, если организаторы выберут другую дату и заключат официальный договор.

Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года.