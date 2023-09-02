Солист Little Big выступит в Чите с группой Jane Air

Антон Лиссов, бывший вокалист Little Big, выйдет на сцену с группой Jane Air на выступлении в Чите, которое пройдет 27 октября в клубе Calypso.

Jane Air была создана. в 1999 году. Как пишет издание news.ru, у истоков группы стояли солист Антон Лиссов, гитарист Сергей Макаров и барабанщик Сергей Егоров, которого сменил Антон Сагачко. Одновременно Лиссов выступал с группой Little Big, которая после февраля 2022 года покинула Россию, а ее фронтмена Илью Прусикина признали в РФ иноагентом.

Цена билетов на концерт начинается от 1800 рублей за возможность попасть на танцпол, место за столиком стоит 3600.