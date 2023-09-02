Солист Little Big выступит в Чите с группой Jane Air
Антон Лиссов, бывший вокалист Little Big, выйдет на сцену с группой Jane Air на выступлении в Чите, которое пройдет 27 октября в клубе Calypso.
Jane Air была создана. в 1999 году. Как пишет издание news.ru, у истоков группы стояли солист Антон Лиссов, гитарист Сергей Макаров и барабанщик Сергей Егоров, которого сменил Антон Сагачко. Одновременно Лиссов выступал с группой Little Big, которая после февраля 2022 года покинула Россию, а ее фронтмена Илью Прусикина признали в РФ иноагентом.
Цена билетов на концерт начинается от 1800 рублей за возможность попасть на танцпол, место за столиком стоит 3600.
Российская группа Little Big отменила концерт в Ереване, намеченный на 12 августа, из-за «угроз безопасности». Участники группы рассказали в соцсетях, что после консультаций с организаторами концерта приняли решение отменить выступление. Организаторы признали, что не смогут гарантировать безопасность членам коллектива, уточнили в Little Big.