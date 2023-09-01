Стартовал 12-й сезон шоу «Голос» в новом формате

В День знаний 1 сентября стартовал новый сезон известного шоу «Голос» на Первом канале. В этом году к исходному названию добавилась вторая часть — «уже не дети», которая говорит об обновленном формате.

Среди участников этого сезона можно выделить таких артистов, как Данил Плужников, Рутгер Гарехт, Ярослава Дегтярева, Мирон Проворов, Ранэль Богданов, Паула Диринга и многих других.

Главная цель этого проекта — предоставить зрителям возможность увидеть, как подросли и изменились участники, которых они знали еще детьми, и оценить их современное мастерство и талант.

Состав жюри этого сезона включает в себя таких известных артистов, как Пелагея, Дима Билан, Полина Гагарина и Егор Крид.

Шоу «Голос» выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. В 2014-м был запущен проект «Голос. Дети», в 2018 году — «Голос. 60+».