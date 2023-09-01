Галкин похвастался сладким виноградом на вилле в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что они с супругой Аллой Пугачевой уже вернулись домой на свою виллу в Израиле.

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«У нас созрел виноград. Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой и собираем. Посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!» — похвастался Галкин.

В сентябре 2022 года стало известно, что Алла Пугачева улетела с детьми в Израиль без обратного билета. В конце июля звездная пара приехала в Юрмалу на фестиваль певицы и их подруги Лаймы Вайкуле. Laima Rendezvous Jūrmala проходил с 26 по 30 июля в концертном зале «Дзинтари». На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. Также на красной дорожке с Вайкуле позировала певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом).