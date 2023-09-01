Наташа Королева надела платье по мотивам рисунка сына Киркорова

Певица Наташа Королева пришла на концерт «День знаний со звездами в Кремле» в розовом платье из совместной коллекции Мартина Киркорова и дизайнера Аники Керимовой. Об этом пишет PROZvezd.

«Сейчас Барби-тренд захватил планету. Я об этом знаю, поэтому решила не отставать. Я давно дружу с Аникой, она знает все особенности моей фигуры. Поэтому каждый раз создает для меня настоящие шедевры. Образ Барби не стал исключением», — отметила Королева.

Она призналась, что платье на ней сидит «как родное». Королева напомнила, что дизайн элемента гардероба нарисовал сын Филиппа Киркорова, а Керимова, в свою очередь, доработала набросок до готового макета платья. Исполнительница добавила, что его стоимость составляет около 200 тысяч рублей.