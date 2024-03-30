Скандальные выходки российских певцов

Российские певцы всегда умели шокировать публику, будь то скандальными перформансами или провокационными действиями. "Рамблер" расскажет о четырех самых запоминающихся выходок.

Выходки Филиппа Киркорова не всегда положительно воспринимались обществом. В 2010 году произошел инцидент с режиссером Мариной Яблоковой, когда певец накинулся за нее во время репетиции. Киркоров также остался в памяти людей благодаря своей «розовой кофточке», которую он надел на одном из концертов.

Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", всегда был известен своим провокационным стилем. В ответ на закон о запрете публичной нецензурной брани, он решил выразить протест весьма необычным способом. На одном из концертов, он снял с себя всю одежду прямо перед аудиторией и продолжил выступление в костюме Адама, что вызвало бурю эмоций и обсуждений.

Самые громкие скандалы с Клавой Кокой

Никита Джигурда всегда был экстравагантным артистом, и его выходки часто шокировали публику. Однако самыми скандальными моментами стали видеозаписи родов его жены, хоум-видео с Анисиной и сексуальные сцены, которые вызвали массовые обсуждения и критику.

Николай Басков, известный шарманщик и певец, попал в центр внимания после инцидента на дне рождения Александра Буйнова. Басков не только катался на средстве пожаротушения, но и выпустил мощную струю пены, что привело к неконтролируемой ситуации и повредило одежду гостей.