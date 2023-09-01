Певица Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену

Спустя несколько месяцев после смерти мужа Петра Кучеренко певица Диана Гурцкая впервые нашли в себе силы выйти на сцену. Исполнительница выступила на концерте «День знаний со звездами в Кремле».

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Сразу после исполнения песни Гурцкая удалилась. От беседы с журналистами певица отказалась, пишет Starhit.

Петр Кучеренко скончался 20 мая во время возвращения из рабочей командировки на Кубу. Политик возвращался с российской делегацией из командировки. На борту самолета ему стало плохо. Лайнер приземлился в Минеральных Водах, но спасти Кучеренко врачам не удалось.

24 мая на Троекуровском кладбище похоронили замглавы Министерства образования и науки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко, который ушел из жизни 20 мая. «Вечерняя Москва» вспоминает романтическую историю отношений артистки и чиновника, которая гремела на всю страну.

Певица Диана Гурцкая в течение 40 дней была на кладбище, где похоронен ее муж — статс-секретарь — замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщил брат артистки, продюсер Роберт Гурцкая.