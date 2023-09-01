Берлинская опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко

Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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В театре отметили, что продолжат работу с российской исполнительницей, так как она не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории России и не собирается делать этого в скором времени.

18 августа стало известно, что концерт Анны Нетребко отменили в Праге. Отмену связали с негативной реакцией в пражских политических кругах и напряженной атмосферой в стране. При этом организаторы не одобрили решение агентства, однако сочли его необходимым.

Накануне заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призывал организаторов отменить концерт Нетребко, объясняя свою позицию требованиями представителей посольства Украины.

В начале августа Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.