Баста объяснил, почему посещал рехаб после отказа от наркотиков

Рэпер Баста заявил, что дед отдал последние деньги на его рехаб
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) признался в YouTube-шоу «Вписка», что посещал реабилитационный центр во второй раз после отказа от наркотиков.
Вакуленко объяснил, что после отказа от запретных веществ ему пришлось долгое время менять свое мировоззрение, а также бороться со старыми паттернами и стереотипами поведения из прошлого. Артист пролежал в клинике месяц, а затем еще месяц проводил лечение амбулаторно. Еще несколько месяцев музыкант выступал в центре в качестве волонтера и помогал, чем мог.
«Это второй раз же был я. Первый раз я заехал туда — вообще ничего не понял. В 2002 году еще. Подумал: «Белиберда какая-то. Молодцы, ребята, удачи, держитесь, красавцы». И поехал дальше зажигать. А этот раз был для меня уже понятным. Я уже понял, что сейчас тот самый момент, когда нужно попытаться что-то изменить», — поделился исполнитель.
Баста отметил, что ему очень сильно помог его дед, который отдал последние деньги на реабилитацию внука. Мужчина потратил 30 тысяч рублей на рехаб артиста. Сейчас звезда уже 20 лет находится в трезвости.
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