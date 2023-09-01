Баста объяснил, почему посещал рехаб после отказа от наркотиков

«Это второй раз же был я. Первый раз я заехал туда — вообще ничего не понял. В 2002 году еще. Подумал: «Белиберда какая-то. Молодцы, ребята, удачи, держитесь, красавцы». И поехал дальше зажигать. А этот раз был для меня уже понятным. Я уже понял, что сейчас тот самый момент, когда нужно попытаться что-то изменить», — поделился исполнитель.