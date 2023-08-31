Умер гитарист Dire Straits Джек Сонни

Dire Straits была основана в 1977 году в Лондоне братьями-гитаристами Нопфлерами - Марком, который также взял на себя функции вокалиста, и Дэвидом. Компанию им составили басист Джон Иллсли и ударник Пик Уизерс. В середине 1980-х годов, когда Dire Straits находилась на пике популярности, к команде присоединился саксофонист Крис Уайт. Как рассказывал Иллсли, название Dire Straits, что можно перевести как "отчаянное положение" или "стесненные финансовые обстоятельства", было выбрано по совету одного из друзей коллектива, справедливо указавшего на то, что члены новой группы размещаются вместе в социальном жилье, буквально "сидя на хлебе и воде".