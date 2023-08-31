Басист группы System of a Down Шаво Одаджян обратился к Зеленскому
Басист группы System of a Down Шаво Одаджян призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать употреблять наркотические вещества. Соответствующее заявление он сделал у себя на странице в социальной сети.
«Лучшее, что ты можешь сделать для себя – избавиться от этого ***!» — сказал Одаджян.
Басист отметил, что в таких делах нужно вовремя остановиться иначе можно потерять все, что есть. В связи с этим Одаджян призвал Зеленского пройти лечение в реабилитационном центре для наркозависимых, добавив, что после этого ему станет намного лучше.
Отметим, что это не первое подобное обращение со стороны западных звезд к президенту Украины. Ранее с аналогичными призывами выступили актеры Элайджа Вуд и Джон Кристофер Макгинли. Сам Зеленский эти заявления никак не комментирует.