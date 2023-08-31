Последний концерт Тимати может пройти в Лужниках

Рэпер Тимати подтвердил в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что приостановил музыкальную деятельность.

По словам Тимати, он не исключает возможности, что сделает финальный завершающий концерт. Артист хочет организовать свое последнее большое выступление в Москве — на спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». Рэпер еще не знает, когда проведет такое мероприятие.

«Когда люди созреют для того, чтобы качнуть со мной как следует в Лужниках. Тогда я выпущу еще один альбом и закончу», — заявил музыкант.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. В конце июня артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявил, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.