Певец Лев Лещенко признался в беседе с mk.ru, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Лещенко назвал свою пенсию «мизерной для заслуженных людей». Артист уточнил, что эта сумма включает в себя надбавки за различные награды и звания. По словам звезды, его жена Алла Абдалова получает пенсию суммой 8-12 тысяч рублей в месяц. Музыкант уверен, что на такие деньги не смог бы хорошо устроиться, поэтому продолжает заниматься концертной деятельностью.

Лещенко отметил, что 50-60 тысяч рублей в месяц было бы достаточно для комфортной жизни.

Лев Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.