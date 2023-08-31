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Лев Лещенко пожаловался на «мизерную» пенсию

Певец Лев Лещенко признался в беседе с mk.ru, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Лещенко назвал свою пенсию «мизерной для заслуженных людей». Артист уточнил, что эта сумма включает в себя надбавки за различные награды и звания. По словам звезды, его жена Алла Абдалова получает пенсию суммой 8-12 тысяч рублей в месяц. Музыкант уверен, что на такие деньги не смог бы хорошо устроиться, поэтому продолжает заниматься концертной деятельностью.

Лещенко отметил, что 50-60 тысяч рублей в месяц было бы достаточно для комфортной жизни.

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Лев Лещенко начал свою карьеру в 1964 году, когда вступил в стажерскую группу Театра оперетты. В 1966-м он стал артистом Московского театра оперетты. В 1970 году певец стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполнял камерные классические произведения, арии из опер, романсы.

За свою карьеру он удостоился званий — народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Южная Осетия, заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, народный артист Республики Северная Осетия, народный артист Республики Башкортостан.

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