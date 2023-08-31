Звезда «Дома-2» оказалась в реанимации из-за укола от аллергии

Экс-участница шоу «Дом-2» Анна Брянская попала в реанимацию из-за укола от аллергии. Об этом она рассказала в новом посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу призналась, что хотела снять симптомы возникшей аллергии антигистаминными препаратами, но они не оказали желаемый эффект. Тогда она вызвала бригаду скорой помощи, но после укола у нее началось осложнение на сердце. Девушка едва не потеряла сознание, после чего ее доставили в реанимационное отделение.

По словам Анны Брянской, все могло закончиться трагически.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

Анне Брянской 32 года. На шоу об отношениях «Дом-2» она приходила трижды — в 2017, 2019 и 2021 году.