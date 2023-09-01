Хирург заявил, что Викторию Боню «развели» на $250 тысяч

«Нельзя сразу выполнять столько операций, даже используя самые современные технологии. Такое количество операций ведет к нарушению трофики, питания окружающих тканей и кровоснабжения. На короткой дистанции это вроде бы незаметно. Но проходит два-три года и возникает фиброз, атрофия мягких тканей и в итоге пациент получает лицо Франкенштейна», — возмутился Свиридов.

Он уточнил, что из-за такого подхода хирурга у Бони может ускориться процесс старения, вызванный гибелью мягких тканей. Медик считает, что блогеру вообще не нужно было устанавливать импланты, так как у Бони отличная проекция скул. Свиридов считает, что после хирургического вмешательства лицо девушки станет кукольным и «защипленным». При этом врач высказал мнение, что подобную операцию в России можно было сделать в разы дешевле (Боня потратила $250 тысяч на пластику. — «Газета.Ru»).