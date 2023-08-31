Актриса Максимова пожаловалась на укусы пчелы

По словам Максимовой, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. Также ее укусил комар в щеку. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.