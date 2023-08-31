Актриса Максимова пожаловалась на укусы пчелы
Актриса Полина Максимова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с сильной аллергической реакцией после укуса пчелы.
По словам Максимовой, насекомое ее ужалило в лоб во время съемок. Также ее укусил комар в щеку. На лбу образовался большой отек, который позже спустился на глаз, пошел на переносицу, а затем по всему лицу. Артистка отнеслась к инциденту с юмором и начала шутить о своей аллергической реакции.
«Если вы хотите, чтобы морщины разгладились, лицо приобрело легкий румянец, обращайтесь ко мне, расскажу, где находится поле с подсолнухами, на котором летают потрясающие пчелы-косметологи. Это инновация. Я даже думаю запустить свой курс в Сколково, буду продавать его дорого. Ваше лицо разгладится, нос растечется», — заявила звезда.
Полина Максимова дебютировала в кино в 2008 году. Я сыграла в картине «Возьми меня с собой». В фильмографии артистки более 40 ролей. Она снялась в таких проектах, как «Чебурашка», «Оффлайн», «Открытый брак», «257 причин, чтобы жить», «Деффчонки», «След».