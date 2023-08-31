«Газпром межрегионгаз Москва» отозвал иск к Пугачевой

Компанией «Газпром межрегионгаз Москва» был отозван иск к певице Алле Пугачевой с требованием взыскания долга за оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №437 Троицкого района Москвы.

Туда ранее поступило исковое заявление.

«Истец ООО «Газпром межрегионгаз Москва» отозвал свой иск к Пугачевой А. Б. о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», - подчеркнули в суде.

По закону отзыв иска может произойти в случае добровольного погашения должником суммы долга.

О том, что на Пугачеву подали в суд в связи с долгом перед столичными газовиками, сообщил Mash. Как уточнил Telegram-канал, сумма задолженности - 15 536 рублей. Ее, как писал он, Примадонна задолжала компании «Газпром межрегионгаз» за май и июнь.