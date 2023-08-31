Актер Чернов раскрыл размер своей пенсии

Народный артист Юрий Чернов, известный по роли отца Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», признался в беседе с aif.ru, что получает 30 тысяч рублей государственного пенсионного пособия и доплату к основной пенсии.

«Это добавка мне как народному артисту, живущему в Москве. Мы, народные, получаем по 30 тысяч плюсом от мэра», — заявил Чернов.

Он также не поверил, что актрисы Раиса Рязанова и Людмила Зайцева получают меньше 20 тысяч рублей пенсии. Чернов считает, что если актеры называют «какие-то бешенные гонорары», то эту сумму нужно делить на пять. При этом, если артист называет маленькую сумму, то ее стоит умножать на два.

До этого Рязанова раскрыла, что размер ее пенсии составляет 18 тысяч рублей. Она призналась, что ей не хватает этой суммы для комфортной жизни. Поэтому актриса играет в нескольких антрепризах. Артистка отметила при этом, что ее коллега Людмила Зайцева получает 17 тысяч, но ей хватает.