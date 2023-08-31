Келли Осборн показала фигуру спустя 9 месяцев после родов

Келли Осборн посетила ресторан Drake's Hollywood, чтобы отпраздновать день рождения своей подруги и парикмахера Лауры Ругетти. Для выхода 38-летняя певица выбрала обтягивающее платье с глубоким декольте с принтом под леопарда. Дочь Оззи Осборна дополнила образ классическими черными туфлями-лодочками и винтажными очками в роговой оправе. Келли Осборн собрала свои фиолетовые волосы в высокий пучок и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

В начале января 2023 года Келли Осборн родила сына от своего 45-летнего бойфренда, участника группы Slipknot Сида Уилсона, с которым она знакома со школьных лет. Звезда не стала делится новостями о рождении ребенка, потому что ее беременность проходила непросто. Известно, что в третьем триместре певица начала стремительно набирать вес, плохо спала и постоянно чувствовала слабость, после чего врачи диагностировали у нее гестационный сахарный диабет.