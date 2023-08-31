Виктория и Антон Макарские с детьми улетели из России ради съемок

Виктория и Антон Макарские с детьми улетели из России
Певцы Виктория и Антон Макарские вместе с детьми улетели из России. Как сообщает «Газета.Ru», в социальных сетях исполнительница рассказала, что им предстоит длительное путешествие.
«Забрали детишек у любимой бабушки, немножко выспались и вылетели в Индонезию и Малайзию, чтобы снимать большой фильм о православных храмах», — заявила Макарская.
Виктория отметила, что их семью ждет очень долгий перелет. Добираться до места назначения они будут 24 часа.
Напомним, что супруги воспитывают 10-летнюю Марию и 8-летнего Ивана. Несколько лет назад Макарские переехали в собственный дом в Сергиевом Посаде и отдали детей в частную школу. Виктория рассказывала, что иногда устраивает детям внеплановые каникулы, по предварительному согласованию с преподавателями.
Отметим, что ранее исполнительница неоднократно опровергала слухи об эмиграции. Макарская подчеркивала, что их дом в России, и семья никуда не собирается «сбегать».