Виктория и Антон Макарские с детьми улетели из России ради съемок

Певцы Виктория и Антон Макарские вместе с детьми улетели из России. Как сообщает «Газета.Ru», в социальных сетях исполнительница рассказала, что им предстоит длительное путешествие.

«Забрали детишек у любимой бабушки, немножко выспались и вылетели в Индонезию и Малайзию, чтобы снимать большой фильм о православных храмах», — заявила Макарская.

Виктория отметила, что их семью ждет очень долгий перелет. Добираться до места назначения они будут 24 часа.

Напомним, что супруги воспитывают 10-летнюю Марию и 8-летнего Ивана. Несколько лет назад Макарские переехали в собственный дом в Сергиевом Посаде и отдали детей в частную школу. Виктория рассказывала, что иногда устраивает детям внеплановые каникулы, по предварительному согласованию с преподавателями.