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Виктория и Антон Макарские с детьми улетели из России

Певцы Виктория и Антон Макарские вместе с детьми улетели из России. Как сообщает «Газета.Ru», в социальных сетях исполнительница рассказала, что им предстоит длительное путешествие.

Виктория и Антон Макарские с детьми улетели из России ради съемок
© РИА Новости

«Забрали детишек у любимой бабушки, немножко выспались и вылетели в Индонезию и Малайзию, чтобы снимать большой фильм о православных храмах», — заявила Макарская.

Виктория отметила, что их семью ждет очень долгий перелет. Добираться до места назначения они будут 24 часа.

Напомним, что супруги воспитывают 10-летнюю Марию и 8-летнего Ивана. Несколько лет назад Макарские переехали в собственный дом в Сергиевом Посаде и отдали детей в частную школу. Виктория рассказывала, что иногда устраивает детям внеплановые каникулы, по предварительному согласованию с преподавателями.

Отметим, что ранее исполнительница неоднократно опровергала слухи об эмиграции. Макарская подчеркивала, что их дом в России, и семья никуда не собирается «сбегать».

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