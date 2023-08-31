На Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов
На певицу Аллу Пугачеву подали в суд в связи с долгом перед столичными газовиками, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, его сумма составляет более 15 тыс. рублей.
«По нашей информации, Примадонна не доплатила 15 536 рублей компании "Газпром межрегионгаз" за май и июнь», - говорится в публикации.
Уточняется, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела.
Ранее стало известно, что суд не стал взыскивать с певицы Аллы Пугачевой 50 тыс. рублей за аренду участка в Солнечногорске. До этого комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск подал в суд на певицу.
После начала конфликта на Украине Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Тель-Авив и продолжает находиться там. За это время она также прилетала дважды в Москву, но на короткий срок.