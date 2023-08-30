45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

Российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© @tolkalinaliuba Российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). (организация запрещена в России)

На размещенном фото 45-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черных плавках с завязками, прикрыв водорослями обнаженную грудь. Видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники оценили снимок артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная русалка!», «Какая вы красивая», «Статуэтка!», «Богиня!», «Вот это ноги!» — высказывались они.