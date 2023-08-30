Ксения Собчак купила картину за 3 миллиона рублей
Журналистка Ксения Собчак приобрела нейрографическую картину за 3 млн рублей. Об этом сообщает АртМосковия.
28 августа в одном из московских ресторанов состоялся Public Talk на тему: "Рисуем и меняем жизнь к лучшему", в рамках которого каждый из гостей смог создать свою картину под руководством инструктора по нейрографике Анастасии Анисимовой. Один из рисунков художницы купила Ксения Собчак. Изначально стоимость работы Анисимовой составляла 50 тыс. рублей, но в результате спонтанного аукциона Собчак заплатила за рисунок 3 млн.
На прошлой неделе Ксения Собчак похвасталась поклонникам новой сумкой за миллионы рублей. Телеведущая сняла распаковку своей покупки на камеру. Она показала изделие модели Birkin в нежно-розовом цвете из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и фурнитурой. Стоимость сумки Собчак не озвучила.
"Анпэкинг, как говорится. Как же мне нравится цвет", — написала Собчак.
Однако поклонники не оценили вложения телеведущей.
"Как же тeбе повeзло, Кcюxа, рoдитьcя в бoгaтой сeмье", "У нее все возможности от мамы и папы", "Я думала, вы очень самодостаточная, не будете, как Бородина, похвалюшки устраивать", — написали пользователи соцсетей.