Ксения Собчак купила картину за 3 миллиона рублей

28 августа в одном из московских ресторанов состоялся Public Talk на тему: "Рисуем и меняем жизнь к лучшему", в рамках которого каждый из гостей смог создать свою картину под руководством инструктора по нейрографике Анастасии Анисимовой. Один из рисунков художницы купила Ксения Собчак. Изначально стоимость работы Анисимовой составляла 50 тыс. рублей, но в результате спонтанного аукциона Собчак заплатила за рисунок 3 млн.