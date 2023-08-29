Дочь Голубкиной опровергла сообщения о госпитализации матери

Актриса и народная артистка РСФСР Лариса Голубкина находится дома, а не в больнице. Об этом ее дочь Мария Голубкина сообщила "Газете.ру".

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Женщина объяснила, что лечение было плановым. С самочувствием актрисы все в порядке, уточнила она.

"У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику", – сказала Голубкина.

О госпитализации артистки ранее сообщал телеграм-канал Baza. По информации издания, 17 августа она попала в клинику с диагнозом энцефалопатия. Затем медики якобы перевели ее в элитный оздоровительный комплекс в Подмосковье, где Голубкина продолжила лечение.

В начале мая 2021 года актриса была госпитализирована с переломом шейки бедра, который получила еще в декабре 2020 года. Голубкина рассказывала, что ей сделали операцию не сразу, так как у нее был COVID.