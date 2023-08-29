Нетребко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Оперная певица Анна Нетребко призналась, что активная работа отразилась на ее физическом здоровье, однако артистка уже чувствует себя лучше. Слова исполнительницы передает The Voice.

«Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили. Но я снова в строю», — заявила певица.

Нетребко добавила, что уже готовится к своим выступлениям, запланированным на сентябрь. Они пройдут 6 сентября в Вене и 9 сентября в Вероне.

18 августа стало известно, что концерт Анны Нетребко отменили в Праге. Отмену концерта связали с негативной реакцией в пражских политических кругах и напряженной атмосферой в стране. При этом организаторы не одобрили решение агентства, однако сочли его необходимым.

Накануне заместитель мэра Праги Иржи Поспишил призывал организаторов отменить концерт Нетребко, объясняя свою позицию требованиями представителей посольства Украины.